Трамп заявил об отсутствии в США свободы слова

Американские СМИ замалчивают важную информацию, "игнорируют или даже скрывают коррумпированность" кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена.

Американские СМИ замалчивают важную информацию, "игнорируют или даже скрывают коррумпированность" кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена.

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал СМИ "лживыми". "Коррумпированность" Байдена должна стать скандалом, но пресса этот факт замалчивает, отметил президент.

"У нас нет свободы прессы. И, наверное, давно ее не было, как у нас говорят, свободы прессы по-американски. У нас есть замалчивание со стороны прессы. Вот что это. [...] Это полная противоположность свободе прессы", — заявил Трамп.

Он в очередной раз выступил с критикой своего соперника, заявив, что в случае победы тот "разрушит границы, положит конец свободе вероисповедания, [...] конфискует огнестрельное оружие, промоет детям мозги антиамериканской ложью". Выборы президента США пройдут 3 ноября.