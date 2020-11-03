Американские власти готовы к возможным беспорядкам в связи с выборами

Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов Америки готово пресекать любое возможное насилие, которое может возникнуть во время президентских выборов.

Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов Америки готово пресекать любое возможное насилие, которое может возникнуть во время президентских выборов.

Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вулф на своей странице в Twitter. Он отметил, что любой человек, который считает выборы предлогом для того, чтобы устраивать беспорядки, ошибается.

"МВБ будет работать с нашими партнерами для защиты наших сообществ от любых угроз", — отмечается в сообщении.

Однако владельцы магазинов и ресторанов в стране вынуждены заколачивать окна перед днем голосования, чтобы обезопасить свое имущество.

Выборы президента в США состоятся 3 ноября 2020 года. Борьбу за пост главы государства ведут действующий президент страны Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.