Коллекционер старинных машин из Сирии показал СМИ уникальные экспонаты

Владелец чудом уцелевшего музея ретрокаров в сирийском Алеппо Мухаммад Анис провел экскурсию журналистам ФАН, показав самые уникальные экспонаты коллекции.

Владелец чудом уцелевшего музея ретрокаров в сирийском Алеппо Мухаммад Анис провел экскурсию журналистам ФАН, показав самые уникальные экспонаты коллекции.

Ожесточенные боевые действия шли в городе до конца 2016 года. Тогда вооруженные силы Сирии смогли вернуть под контроль Дамаска большую часть районов, однако полностью освободить Алеппо от оккупации удалось только зимой 2020 года. Сейчас в населенном пункте местные жители активно налаживают быт и восстанавливают инфраструктуру. Есть и те, которые не теряют веры в сбыточность главной мечты.

Реставратор и коллекционер старинных машин Мухаммад Анис проживает в районе Аш-Шаар. По его словам, он с маленького возраста был неравнодушен к ретроавтомобилям. Любовь к ним привил отец, который в свое время собрал целый автопарк. Сириец продолжил начинания главы семьи.

"Я всегда хотел создать музей старых машин, который работал бы не только для жителей Алеппо, но и для туристов со всего мира", — рассказал Анис.

Уникальный музей сильно пострадал в результате боевых действий. Коллекционер верит, что его наследники продолжат семейное дело и исполнят его заветную мечту восстановить музей.