Беглов поблагодарил Южную Корею за гуманитарную помощь медикам Петербурга

Генеральное консульство Республики Корея передало медикам городской больницы №20 в Петербурге продуктовые наборы быстрого приготовления. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Генеральное консульство Республики Корея передало медикам городской больницы №20 в Петербурге продуктовые наборы быстрого приготовления. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил корейских дипломатов за оказанную поддержку. Он рассказал, что в первые дни пандемии COVID-19 врачам приходилось постоянно находиться на своем посту, борясь за жизнь пациентов.

"Добрый поступок корейской стороны подчеркивает, что мы все вместе должны противостоять вызову сегодняшнего дня — коронавирусной инфекции", — добавил градоначальник.

По словам Беглова, подобные международные гуманитарные акции способствуют укреплению дружественных отношений. Следует отметить, что это не первый раз, когда из Южной Кореи присылают помощь для медиков петербургской больницы №20.