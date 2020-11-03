Байден пообещал рассказывать американцам всю правду про пандемию COVID-19

Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден пообещал делиться с американцами всей информацией касательно пандемии коронавируса и прислушиваться к мнению экспертов.

Кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден пообещал делиться с американцами всей информацией касательно пандемии коронавируса и прислушиваться к мнению экспертов.

Соответствующее заявление политика было опубликовано на официальном сайте его предвыборного штаба. Кроме того, в нем говорится, что действующий американский президент Дональд Трамп якобы врал гражданам США относительно опасности, которую из себя представляет коронавирус.

"Еще в феврале президент Трамп знал о той опасности, которую представляет коронавирус... Но вместо того, чтобы сказать правду американцам, он лгал нам, ничего не предпринимал и лишь желал, чтобы пандемия закончилась", — подчеркнул демократ.

По его словам, даже сейчас, спустя восемь месяцев, у нынешнего американского лидера нет никакого плана, чтобы взять ситуацию с пандемией COVID-19 под свой контроль. В случае своей победы на выборах в США Байден собирается придерживаться определенной стратегии по борьбе с коронавирусом, чтобы добиться "безопасного возобновления занятий в школах и открытия мелких предприятий".