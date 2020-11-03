Опасения новой вспышки COVID-19 в РФ из-за полетов в Турцию подтвердились

Заражения коронавирусом за последние два месяца в России в 90% случаев связаны с поездками граждан в Турцию. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Заражения коронавирусом за последние два месяца в России в 90% случаев связаны с поездками граждан в Турцию. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Россия 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, после чего, несмотря на предупреждения властей и СМИ, большое количество граждан отправились в теплую страну на отдых. Спустя месяц в стране начался стремительный рост случаев инфицирования COVID-19, передает Федеральное агентство новостей.

"Нам, россиянам, не надо было в Турцию ездить — я это с самого начала говорил…. А вы знаете, что 60% — это или бессимптомная, или слабо выраженная клиника? И все! Вот они там соберут эти все коронавирусы, и притащат к нам в Москву и регионы. Зачем это делать?" — заявил заслуженный врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Турция в погоне за деньгами допускает серьезные нарушения, пропуская в страну людей с положительным результатом теста на COVID-19. Россияне также прибегали к нелегальным способам посещения курорта, выезжая в Турцию через Украину или Белоруссию.