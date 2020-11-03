Трамп заявил об уверенности в своей победе на президентских выборах

Действующий глава США Дональд Трамп сделал громкое заявление по поводу предстоящих президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. Он сообщил, что уверен в своей победе.

Действующий глава США Дональд Трамп сделал громкое заявление по поводу предстоящих президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. Он сообщил, что уверен в своей победе.

Дональд Трамп сделал такое заявления даже невзирая на тот факт, что он отстает по популярности среди граждан Соединенных Штатов от кандидата от демократов на пост президента страны Джозефа Байдена.

"Я видел эти лживые опросы. Мы собираемся выиграть в любом случае. Во всех настоящих опросах мы действительно выглядим очень хорошо", — заявил глава Белого дома.

Выборы президента в США пройдут 3 ноября 2020 года. По данным сетевого ресурса Real Clear Politics, Джозеф Байден опережает Дональда Трампа в среднем на 6,5 процентных пункта по популярности среди американцев.