Крамп-Карренбауэр: Европе нужно признать свою полную зависимость от США

Кто бы не победил в результате проходящих в США президентских выборов – демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп – Европа должна признать свою зависимость от Америки.

Кто бы не победил в результате проходящих в США президентских выборов – демократ Джо Байден или республиканец Дональд Трамп – Европа должна признать свою зависимость от Америки.

Об этом пишет бельгийское издание Politico, приводя мнение немецкого министра Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую канцлер ФРГ Ангела Меркель несколько лет назад назвала своей преемницей на посту главы партии ХДС («Христианско-демократический союз»).

«Для людей моего поколения Соединенные Штаты — это прежде всего страна надежд и новых горизонтов, страна свободы, где, однако, доминирует один взгляд на политику, и он тот же, что и у нас», — рассуждает немецкий политик.

В преддверии американских президентских выборов в Германии возобновились дебаты о том, есть ли будущее у трансатлантических отношений. Кроме того, всегда существовавшие антиамериканские настроения укрепились и стали заметной силой, поэтому приводить доводы в пользу трансатлантических отношений стало сложно не только в германии, но и во всей Европе. Однако делать это все же нужно.

«Существует неизбывная стратегическая потребность в сильных трансатлантических отношениях — как на нашей стороне, в Европе, так и, я твердо в этом уверена, в Вашингтоне», — пишет Крамп-Карренбауэр.

В мире, по ее словам, усиливается соперничество за влияние и власть, и Западу необходимо сохранять единство – только так он сможет отстаивать свои интересы и сохранять твердые позиции. Также Европа по-прежнему рассчитывает на США, как на военного союзника, полагаясь не только на американский ядерный зонтик, но и на обычные виды вооружения, подчеркивает политик.

По мнению преемницы Меркель, европейцы не могут ничем заменить Америку в ее важнейшей роли страны, обеспечивающей их безопасность. Поэтому нужно положить конец всем иллюзиям о возможной стратегической самостоятельности Европы.

В то же время, нет никаких сомнений и в том, что США нуждаются в Европе, так как их статус мировой державы во многом зависит от способности надежно защищать европейский континент.

«Европа должна показать США, что она не только берет, но и дает. Мы должны признать на всю обозримую перспективу свою зависимость от США», — подчеркивает Крамп-Карренбауэр.

В заключение немецкий политик выражает уверенность в том, что в сложившихся обстоятельствах Европа просто обязана увеличить свои траты на оборону, а также прикладывать больше усилий для защиты тех свобод, правил и ценностей, которые она считает необходимыми для остальных стран.