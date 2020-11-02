Названы возможные места работы Сноудена в России

Эдвард Сноуден может получить сразу несколько интересных предложений по работе в случае получения гражданства России. Об этом рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Эдвард Сноуден может получить сразу несколько интересных предложений по работе в случае получения гражданства России. Об этом рассказал карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

Бывший агент ЦРУ может построить карьеру в государственных структурах. Речь идет о должности советника-консультанта, уточнил Валинуров в беседе с изданием "ПолитРоссия".

После получения российского гражданства Сноуден может работать со спецслужбами и крупными государственными корпорациями. Американцу могут поступить предложения о работе в прессе. Однако, как считает Валинуров, Сноудену вряд ли будет интересна работа журналистом на постоянной основе.