Оперштаб Москвы обновил суточную статистику по смертям пациентов с COVID-19

Всего за последние сутки в Москве скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего за последние сутки в Москве скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Согласно обновленной статистике оперштаба, с начала эпидемии COVID-19 в Москве умерли 6936 человек, у которых врачи диагностировали коронавирус. Помимо инфекции, у пациентов также были и другие сопутствующие заболевания.

Накануне в столице России умерли 53 человека с диагностированным COVID-19.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе начинает стабилизироваться и выразил надежду на то, что в скором времени начнется спад заболеваемости.