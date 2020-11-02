23:15 2 Ноября 2020Общество
Оперштаб Москвы обновил суточную статистику по смертям пациентов с COVID-19
Всего за последние сутки в Москве скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Всего за последние сутки в Москве скончались 63 пациента с выявленным коронавирусом. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Согласно обновленной статистике оперштаба, с начала эпидемии COVID-19 в Москве умерли 6936 человек, у которых врачи диагностировали коронавирус. Помимо инфекции, у пациентов также были и другие сопутствующие заболевания.
Накануне в столице России умерли 53 человека с диагностированным COVID-19.
Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе начинает стабилизироваться и выразил надежду на то, что в скором времени начнется спад заболеваемости.