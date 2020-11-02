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22:47   2 Ноября 2020
Политика

Зеленский готов распустить Раду в случае реального политического конфликта

Зеленский готов распустить Раду в случае реального политического конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский допустил принятие решения о роспуске Верховной рады в случае реального политического конфликта или коллапса.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV Зеленский назвал условие досрочного прекращения полномочий парламента.

"Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт", — заявил президент Украины.

Он уточнил, что решение о роспуске Рады возможно при "полном разносе" работы президентской партии "Слуга народа" и остальных депутатов Рады.

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#украина #верховная рада #зеленский

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