Зеленский готов распустить Раду в случае реального политического конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский допустил принятие решения о роспуске Верховной рады в случае реального политического конфликта или коллапса.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил принятие решения о роспуске Верховной рады в случае реального политического конфликта или коллапса.

В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV Зеленский назвал условие досрочного прекращения полномочий парламента.

"Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт", — заявил президент Украины.

Он уточнил, что решение о роспуске Рады возможно при "полном разносе" работы президентской партии "Слуга народа" и остальных депутатов Рады.