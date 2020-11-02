22:47 2 Ноября 2020Политика
Зеленский готов распустить Раду в случае реального политического конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский допустил принятие решения о роспуске Верховной рады в случае реального политического конфликта или коллапса.
Президент Украины Владимир Зеленский допустил принятие решения о роспуске Верховной рады в случае реального политического конфликта или коллапса.
В эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV Зеленский назвал условие досрочного прекращения полномочий парламента.
"Если будет политический коллапс и реальный политический конфликт", — заявил президент Украины.
Он уточнил, что решение о роспуске Рады возможно при "полном разносе" работы президентской партии "Слуга народа" и остальных депутатов Рады.