Боевики планируют переложить ответственность за атаку в Сирии на Россию

Террористы в Сирии готовят провокацию против РФ и Дамаска. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.

Террористы в Сирии готовят провокацию против РФ и Дамаска. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.

Боевики хотят нанести удар с помощью беспилотника по территории населенных пунктов и переложить ответственность на Москву и официальный Дамаск. Атаку планируют произвести по объектам, которые "находятся на подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в идлибской зоне деэскалации".

"Видеозапись последствий постановочного удара боевики намерены разместить на своих пропагандистских ресурсах в сети интернет с обвинениями в адрес сирийских правительственных сил и ВКС России", — заявил Гринкевич.

Российская сторона призывает командование незаконных вооруженных группировок прекратить провокационные действия и приступить к мирным переговорам. В Идлибе со стороны террористов за сутки зафиксировали 31 обстрел, отметил Гринкевич.