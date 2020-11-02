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21:52   2 Ноября 2020
Общество

ВЦИОМ: более 30% граждан России планируют иметь двоих детей

ВЦИОМ: более 30% граждан России планируют иметь двоих детей

Треть граждан Российской Федерации планируют иметь двоих детей при сохранении текущих жизненных условий. Соответствующие данные следуют из результатов опроса ВЦИОМ.

Согласно представленным сведениям, 24% респондентов хотели бы иметь одного ребенка с учетом имеющихся обстоятельств в жизни, 33% опрошенных планируют иметь двоих детей, 10% россиян хотели бы иметь троих детей, а 26% вообще не строят каких-либо планов.

При наличии в жизни идеальных условий 37% граждан России планируют завести двоих детей, 8% опрошенных хотели бы одного ребенка, 32% респондентов — троих, лишь 4% россиян не задумываются о своем будущем.

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#россия #дети #опрос #вциом

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