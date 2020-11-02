ВЦИОМ: более 30% граждан России планируют иметь двоих детей

Треть граждан Российской Федерации планируют иметь двоих детей при сохранении текущих жизненных условий. Соответствующие данные следуют из результатов опроса ВЦИОМ.

Треть граждан Российской Федерации планируют иметь двоих детей при сохранении текущих жизненных условий. Соответствующие данные следуют из результатов опроса ВЦИОМ.

Согласно представленным сведениям, 24% респондентов хотели бы иметь одного ребенка с учетом имеющихся обстоятельств в жизни, 33% опрошенных планируют иметь двоих детей, 10% россиян хотели бы иметь троих детей, а 26% вообще не строят каких-либо планов.

При наличии в жизни идеальных условий 37% граждан России планируют завести двоих детей, 8% опрошенных хотели бы одного ребенка, 32% респондентов — троих, лишь 4% россиян не задумываются о своем будущем.