Twitter вынес Трампу и Байдену предупреждение перед выборами президента США

Twitter запретил кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Джо Байдену и всем пользователям соцсети публиковать итоги выборов до объявления окончательных результатов.

Twitter запретил кандидатам в президенты США Дональду Трампу и Джо Байдену и всем пользователям соцсети публиковать итоги выборов до объявления окончательных результатов.

В компании подчеркнули, что никто из пользователей не может говорить о победе кого-либо из кандидатов до официального объявления итогов. Правило касается президентских выборов и выборов в конгресс.

Сообщения, которые нарушают это условие, будут получать соответствующую метку и переадресовывать пользователей на официальные сайты. Любые призывы или вмешательство в выборный процесс будут удаляться. СМИ перечислили самых возрастных президентов США за последнее столетие, сообщает телеканал "360".