Австралийский журналист разоблачил заговор СБУ в деле МН17
СБУ заплатила внештатному репортеру по фамилии Дорошенко, чтобы он распространял украинскую версию по делу крушения рейса МН17, заявил австралийский журналист Джон Хелмер.
По его словам, Запад сотрудничал с Дорошенко, который работал и на украинские спецслужбы. СБУ заплатила Дорошенко, чтобы тот выдал себя за внештатного журналиста западных СМИ в Донецкой области. Впоследствии он распространял дезинформацию, которая была выгодна Украине, говорит австралийский журналист.
Киев с помощью Дорошенко распространял в СМИ недостоверные "улики", которые создавали спецслужбы. Его услугами также пользовались американские, австралийские и британские СМИ. Дорошенко только в 2015 году признался, что являлся украинским агентом, а потом эти факты подтвердились, пишет "ПолитРоссия".
Малайзийский самолет, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году. Погибли 298 человек. Москва ответила на иск Нидерландов по поводу крушения MH17, сообщал телеканал "360".