СБУ заплатила внештатному репортеру по фамилии Дорошенко, чтобы он распространял украинскую версию по делу крушения рейса МН17, заявил австралийский журналист Джон Хелмер.

СБУ заплатила внештатному репортеру по фамилии Дорошенко, чтобы он распространял украинскую версию по делу крушения рейса МН17, заявил австралийский журналист Джон Хелмер.

По его словам, Запад сотрудничал с Дорошенко, который работал и на украинские спецслужбы. СБУ заплатила Дорошенко, чтобы тот выдал себя за внештатного журналиста западных СМИ в Донецкой области. Впоследствии он распространял дезинформацию, которая была выгодна Украине, говорит австралийский журналист.

Киев с помощью Дорошенко распространял в СМИ недостоверные "улики", которые создавали спецслужбы. Его услугами также пользовались американские, австралийские и британские СМИ. Дорошенко только в 2015 году признался, что являлся украинским агентом, а потом эти факты подтвердились, пишет "ПолитРоссия".

Малайзийский самолет, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году. Погибли 298 человек. Москва ответила на иск Нидерландов по поводу крушения MH17, сообщал телеканал "360".