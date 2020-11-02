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21:14   2 Ноября 2020
Политика

США официально подтвердили намерения выйти из ВОЗ

США официально подтвердили намерения выйти из ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения получила официальное уведомление о выходе США из состава организации. Об этом сообщил представитель МИД РФ Григорий Устинов.

Соединенные Штаты Америки о своем выходе из ВОЗ заявили ранее. Для этого необходимо пройти определенные процедуры. Однако организация уже получила официальное уведомление и документы от американских властей, отметил Устинов.

Телеканал RT ранее сообщал, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус ушел на самоизоляцию. Глава ВОЗ долгое время контактировал с больным коронавирусной инфекцией. Гебреисус заявил, что получил положительный результат теста на COVID-19, но симптомов заболевания нет.

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#сша #устинов #воз

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