Совет шейхов и старейшин Тубу недоволен действиями Дохи и Анкары в Ливии

Верховный лидер племени Тубу Али Барака уверен, что власти Турции и Катара стремятся помешать договоренностям о постоянном режиме прекращения огня в Ливии.

Верховный лидер племени Тубу Али Барака уверен, что власти Турции и Катара стремятся помешать договоренностям о постоянном режиме прекращения огня в Ливии.

По мнению Бараки, Анкара и Доха не согласны с тем, что в Женеве подписано межливийское соглашение, ознаменовавшее начало мирного процесса в стране. Лидеры названных стран будут стремиться изменить решения, которые планируют принять участники форума в Тунисе, пишет Федеральное агентство новостей.

Барака отметил, что турецкая сторона имеет свои интересы от того, что контроль над определенными регионами Ливии находится в руках боевиков. Обслуживанием этих потребностей занимается так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Их режим держится на группировках радикального толка, тогда как руководство структуры играет роль марионеток тех государств, которые хотят управлять Ливией.

Представитель Тубу добавил, что ПНС не принимает мер по устранению террористов и зарубежных наемников.

Ранее телеканал "360" писал, что журналист CulturaIdenzia предупредил об угрозе для Италии со стороны "МВД" ПНС Ливии.