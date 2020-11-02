The Guardian рассказал, что низвергло Запад с пьедестала

Пандемия коронавируса поколебала господствующее мнение о превосходстве западных экономик, либеральных ценностей и демократии над азиатскими автократиями

Пандемия коронавируса поколебала господствующее мнение о превосходстве западных экономик, либеральных ценностей и демократии над азиатскими автократиями. Об этом пишет британское издание The Guadian.

Теперь, когда Франция и Бельгия возвращаются в общенациональные локдауны, а Великобритания скоро последует их примеру, ни одна европейская страна — независимо от ее прежних показателей, — не избежит роста заболеваемости. Опыт борьбы с коронавирусом в США практически наверняка будет стоить Дональду Трампу президентского поста, говорится в статье.

«Между тем автократии и коммунитарные общества [страны, где соблюдены интересы сообществ в их отношениях с государством и бизнесом—прим. ред.] в Азии демонстрируют более заметные успехи: у Китая и целого ряда азиатских стран получается одновременно сдерживать распространение этого вируса и развивать свои экономики», — констатируют журналисты.

Китайское правительство воспользовалось своей общенациональной системой наблюдения, чтобы обеспечить соблюдение режима социального дистанцирования, карантинов и комендантских часов. Между тем за последние годы Китаю удалось создать 60 миллионов новых рабочих мест, и этот процесс продолжился в 2020 году, несмотря на коронавирус. К 2025 году страна должна достичь «самодостаточности в сферах науки и технологий», говорится в заявлении Коммунистической партии Китая.

«Китайские власти планируют еще больше увеличить и без того поразительные суммы, которые расходуются на развитие технологий», — пишет The Guardian.

Тем временем западные общества и экономики трещат по швам, а ультраправые разжигают уличные протесты против ужесточения карантинных мер. В США появились незаконные вооруженные формирования, в Италии мафия подстрекает к протестам, а в Испании ультраправые устраивают массовые беспорядки. Демократическое правительство терпит неудачу. Глобальные фондовые рынки переживают свою худшую неделю с марта, поскольку становится ясно, что в США и Европе отсутствует экономическая устойчивость.

«Что мы выберем — последовать примеру Китая или скатиться в антиутопию в духе Безумного Макса?», — задается вопросом автор статьи.

У Запада есть еще один вариант — возрождение духа «Нового курса», правительства Эттли, Жана Монне и основателей Евросоюза. Сейчас у «прогрессивных лидеров» в условиях демократий есть возможность вырвать инициативу из рук правых, одержать победу на выборах и запустить масштабные экономические и социальные программы, убеждены журналисты.

«Главный урок, который продемонстрировала нам Азия, заключается в том, что коммунитарные общества обладают социальным капиталом и способностью к взаимной поддержке, необходимыми для обеспечения соблюдения комендантских часов, режима самоизоляции, карантина и социальной дистанции— даже среди самых бедных слоев населения».

На Западе этого можно добиться щедрыми пособиями по болезни, пособиями для малоимущих и возможностью брать неоплачиваемый отпуск. Состоятельные граждане должны взять на себя часть финансового бремени, говорится в материал.

«То есть в конечном счете все должны взяться за дело в случае еще одного национального локдауна», — заключают журналисты.

COVID-19 и карантин погрузили европейскую экономику в самый глубокий кризис за всю ее послевоенную историю. По последним данных в Чехии зафиксировано почти 13 тысяч заражений при населении всего 10 миллионов. В Польша — 21,5 тысяча. В Германии число заболевших подбирается к отметке 20 тысяч.