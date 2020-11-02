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21:00   2 Ноября 2020
Политика

Боевики СДС воруют археологические находки под предлогом укрепления пунктов

Боевики СДС воруют археологические находки под предлогом укрепления пунктов

Курдские боевики похищают археологические находки под предлогом укрепления "военных пунктов" на холмах провинций Хасака и Ракка.

Сирийские демократические силы (СДС) ведут раскопки около "озера Аль-Асад", передает Федеральное агентство новостей.

Места, где проводятся археологические работы, имеют большую ценность для Сирии. Многие из исторических объектов еще не раскопаны. Боевики выделили охрану, чтобы незаконно добывать древности, и не подпускают к местам раскопок местных жителей. Продажа артефактов является одним из самых значимых источников финансирования боевиков.

Археологические ценности перевозятся в город Айн эль-Араб, а после реликвии отправляются на европейские рынки.

Турция завербовала тысячи сирийских наемников для Азербайджана, сообщал телеканал "360".

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#сирия #боевики #раскопки

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