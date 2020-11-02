Боевики СДС воруют археологические находки под предлогом укрепления пунктов

Курдские боевики похищают археологические находки под предлогом укрепления "военных пунктов" на холмах провинций Хасака и Ракка.

Курдские боевики похищают археологические находки под предлогом укрепления "военных пунктов" на холмах провинций Хасака и Ракка.

Сирийские демократические силы (СДС) ведут раскопки около "озера Аль-Асад", передает Федеральное агентство новостей.

Места, где проводятся археологические работы, имеют большую ценность для Сирии. Многие из исторических объектов еще не раскопаны. Боевики выделили охрану, чтобы незаконно добывать древности, и не подпускают к местам раскопок местных жителей. Продажа артефактов является одним из самых значимых источников финансирования боевиков.

Археологические ценности перевозятся в город Айн эль-Араб, а после реликвии отправляются на европейские рынки.

Турция завербовала тысячи сирийских наемников для Азербайджана, сообщал телеканал "360".