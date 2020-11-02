Медведчук рассказал о попытке Зеленского узурпировать власть

Окружение президента Владимира Зеленского пытается уничтожить независимость украинской судебной системы и сделать ее карманной, считает политик.

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что политический кризис на Украине во многом спровоцирован прямым давлением внешних сил, которые осуществляют внешнее управление страной. Окружение президента Владимира Зеленского пытается уничтожить независимость украинской судебной системы и сделать ее карманной, считает политик.

Как пишет Медведчук в своей статье для портала NewsOne, ни президент Украины, ни Верховная рада, не имеют никаких полномочий для роспуска Конституционного суда (КС) и прекращения полномочий его судей, а многочисленные заявления по этому поводу являются циничной манипуляцией. Действия ближнего круга украинского президента с их «договоренностями» с послами G7, Европарламентом и другими лицами приведут к установлению в стране диктатуры правового нигилизма.

Венецианская комиссия опубликовала письмо к председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову, в котором крайне негативно отозвалась о законопроекте Зеленского, отмечает Медвечук.

«Доверие нужно заслужить, однако это подлежит осуществлению только в системе, которая уважает Конституцию и принцип верховенства закона. Прекращение полномочий судей является грубым нарушением Конституции и основополагающего принципа разделения власти», — говорится в письме.

Отмечается также, что нарушение Конституции, даже по уважительной причине, не может привести к культуре конституционализма и уважения к верховенству права, которых придерживаются и в борьбе с коррупцией. По мнению Медведчука, решение Венецианской комиссии должно стать «холодным душем» для президента Украины и его ближнего круга.

«Вывод Венецианской комиссии однозначен: прекращение полномочий судей является вопиющим нарушением Конституции и фундаментального принципа разделения власти. Нельзя допустить установления в стране диктатуры правого нигилизма и действий, направленных на узурпацию власти», — резюмирует Медведчук.

Ранее Европейский союз выразил обеспокоенность решением Конституционного суда о деятельности антикоррупционных органов, которое было принято 27 октября. Как говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, судебное решение может стать основанием для приостановления безвизового режима. В ЕС заметили, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ на Украине.

Напомним, 25 октября на Украине прошли местные выборы, по результатам которых партия президента страны «Слуга народа» провалилась. Явка на данных выборах стала самой низкой за всю историю независимой Украины. Всего на участки пришли 36,8% избирателей. Так, на выборах мэра Киева первое и второе места заняли действующий глава города, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко и кандидат от партии ОПЗЖ Александр Попов. Кандидат от «Слуги народа» депутат Верховной рады Ирина Верещук, по предварительным данным, занимает в Киеве третье место. Во втором по величине городе Украины, Харькове, на выборах в горсовет лидируют партия мэра Геннадия Кернеса и ОПЗЖ. Окончательные итоги голосования пока не подведены.