Трамп против Байдена: День X в США настал

Издание «Политика Сегодня» собрала основные позиции кандидатов в президенты США по насущным проблемам американцев.

Рано утром 3 ноября на избирательных участках в США начался основной день выборов 46 президента в истории страны.

«Политика Сегодня» собрала основные позиции кандидатов по насущным проблемам американцев, чтобы рассказать читателям о демократичной жизни граждан за океаном.

Мигранты

Трамп поддерживает продолжение строительства стены на границе Штатов и Мексики, предлагая продлить и без того протяженные 516 километров недавно построенных заграждений. Одобряет идею принимать не более 15 000 беженцев в год, а также пообещал покончить с лагерями беженцев на территории страны, аргументируя это «восстановлением наших районов и защитой наших семей».

Байден полностью осуждает любые жесткие подходы к политике в отношении мигрантов. Он, как и большинство членов демократической партии, к этому вопросу относится очень либерально. Один из самых возрастных кандидатов в истории США заявил, что допустит 125 тысяч беженцев в первый год и будет стремиться со временем поднимать этот лимит.

Экономика

Оба кандидата поддерживают национальную политику «Сделано в Америке», стремясь сохранить располагающиеся в Штатах производства и крупные компании. Но у соперников совершенно разные взгляды на внутреннею экономическую политику и социальное реформирование современного общества.

Республиканец Трамп является приверженцем правоцентризма и либеральной экономической повестки, ратуя за снижение налогов, а также желая сохранить уже принятые послабления для бизнеса и среднего класса, которые он утвердил в 2017 году, когда существенно пересмотрел Налоговый кодекс США.

Джо Байден имеет более левые убеждения — он хочет отменить многие из реформ Трампа, чтобы профинансировать предложенные им дорогостоящие планы в области социальных программ и зеленой энергетики. План демократической партии практически удвоит налоговую ставку для людей с годовым доходом в один миллион долларов и выше, что вызывает недовольство социальных «верхов».

Коронавирус

В июне администрация Трампа уведомила ООН о намерении выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что президент считает «китайскоцентричной» реакцией ВОЗ на коронавирус. Трамп регулярно появляется на публике без маски и выступает против общенациональных требований о ношении масок, считая, что необходимо предоставить право властям штатов самостоятельно принимать подобные решения. Закрывать страну на карантин Трамп тоже не собирается, так как это сильно навредит бизнесу и обществу.

Байден подобное поведение республиканца осуждает. Он считает, что необходимо ввести масочный режим по всей стране из соображений безопасности и даже обдумывает опробовать тактику более строгих ограничений. Также в своей предвыборной программе он заявил, что отменит выход США из ВОЗ в первый день пребывания в должности президента.

Экология и климат

Трамп не совсем уверен в техногенной причине изменения климата и в целом не поддерживает активную роль федерального правительства в сокращении выбросов парниковых газов.

Нынешний глава Белого дома начал процесс выхода США из Парижского климатического соглашения, которое утверждает регулирующее меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом, активно выступает за внедрение ядерной энергетики.

Байден считает, что подобные необдуманные действия опасны для атмосферы, что необходимо снова присоединится к Парижскому пакту и побудить другие страны увеличить свои экологические обязательства для спасения планеты. Демократ осторожно относится к ядерной энергетике, предлагая рассмотреть и другие варианты энергоснабжения.

Выплаты

Демократ Джо Баден проявляет большой интерес к идее репараций потомкам рабов. Считая, что подобное может послужить помощью в деле борьбы «с системным расизмом».

Трамп не представляет себе существование подобных выплат, намекая на популизм демократов. Однако он одобряет создание налоговых льгот для поощрения инвестиций в неблагополучные сообщества, районы и города.

Контроль над огнестрельным оружием

План Байдена, соответствуя современной повестке демократов, включает возобновление запрета на штурмовое вооружение, а также предлагает добровольную программу по выкупу подобного оружия. Демократ считает, что наличие оружия с таким поражающим эффектом у сограждан очень опасно для общества, напоминая о терактах в школах, которые прокатались по Штатам в последние десятилетие.

Трамп гораздо более спокойно относится к теме гражданского вооружения. В 2019 году он заявил, что у него «нет политического аппетита» к запрету штурмовых винтовок, а также высказался против требования о регистрации огнестрельного оружия.

Республиканец часто говорит, что ответом на массовые убийства могло бы быть увеличение числа людей, владеющих огнестрельным оружием.

I will NEVER allow our great Second Amendment to go unprotected, not even a little bit!