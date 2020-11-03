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15:39   3 Ноября 2020
Весь мир

Трамп против Байдена: День X в США настал

Трамп против Байдена: День X в США настал

Рано утром 3 ноября на избирательных участках в США начался основной день выборов 46 президента в истории страны. 

«Политика Сегодня» собрала основные позиции кандидатов по насущным проблемам американцев, чтобы рассказать читателям о демократичной жизни граждан за океаном.

Мигранты

Трамп поддерживает продолжение строительства стены на границе Штатов и Мексики, предлагая продлить и без того протяженные 516 километров недавно построенных заграждений. Одобряет идею принимать не более 15 000 беженцев в год, а также пообещал покончить с лагерями беженцев на территории страны, аргументируя это «восстановлением наших районов и защитой наших семей». 

Байден полностью осуждает любые жесткие подходы к политике в отношении мигрантов. Он, как и большинство членов демократической партии, к этому вопросу относится очень либерально. Один из самых возрастных кандидатов в истории США заявил, что допустит 125 тысяч беженцев в первый год и будет стремиться со временем поднимать этот лимит.

«В моей администрации больше не будет построено ни одной стены»,  — сказал Байден.

Трамп против Байдена: какие позиции у них?

Экономика

Оба кандидата поддерживают национальную политику «Сделано в Америке», стремясь сохранить располагающиеся в Штатах производства и крупные компании. Но у соперников совершенно разные взгляды на внутреннею экономическую политику и социальное реформирование современного общества.

Республиканец Трамп является приверженцем правоцентризма и либеральной экономической повестки, ратуя за снижение налогов, а также желая сохранить уже принятые послабления для бизнеса и среднего класса, которые он утвердил в 2017 году, когда существенно пересмотрел Налоговый кодекс США. 

Джо Байден имеет более левые убеждения — он хочет отменить многие из реформ Трампа, чтобы профинансировать предложенные им дорогостоящие планы в области социальных программ и зеленой энергетики. План демократической партии практически удвоит налоговую ставку для людей с годовым доходом в один миллион долларов и выше, что вызывает недовольство социальных «верхов». 

«Какого черта! (Голосуйте за Трампа) С меня хватит. "Нью-Йорк Никс" все равно никогда не выиграют чемпионат. Мне плевать, что Трампу не нравятся черные, но 62% — вы что там, совсем из ума выжили?»  — гневался в Twitter темнокожий рэпер 50 cent.

Трамп против Байдена: какие позиции у них?

Коронавирус

В июне администрация Трампа уведомила ООН о намерении выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за того, что президент считает «китайскоцентричной» реакцией ВОЗ на коронавирус. Трамп регулярно появляется на публике без маски и выступает против общенациональных требований о ношении масок, считая, что необходимо предоставить право властям штатов самостоятельно принимать подобные решения. Закрывать страну на карантин Трамп тоже не собирается, так как это сильно навредит бизнесу и обществу.

Трамп против Байдена: какие позиции у них?

Байден подобное поведение республиканца осуждает. Он считает, что необходимо ввести масочный режим по всей стране из соображений безопасности и даже обдумывает опробовать тактику более строгих ограничений. Также в своей предвыборной программе он заявил, что отменит выход США из ВОЗ в первый день пребывания в должности президента. 

Экология и климат

Трамп не совсем уверен в техногенной причине изменения климата и в целом не поддерживает активную роль федерального правительства в сокращении выбросов парниковых газов.

Нынешний глава Белого дома начал процесс выхода США из Парижского климатического соглашения, которое утверждает регулирующее меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. При этом, активно выступает за внедрение ядерной энергетики.

Трамп против Байдена: какие позиции у них?

Байден считает, что подобные необдуманные действия опасны для атмосферы, что необходимо снова присоединится к Парижскому пакту и побудить другие страны увеличить свои экологические обязательства для спасения планеты. Демократ осторожно относится к ядерной энергетике, предлагая рассмотреть и другие варианты энергоснабжения.

Выплаты

Демократ Джо Баден проявляет большой интерес к идее репараций потомкам рабов. Считая, что подобное может послужить помощью в деле борьбы «с системным расизмом».

«В то время как моя администрация предпринимает важные действия по борьбе с системным расизмом, она также будет изучать, как возмещение ущерба может быть частью этих усилий и обеспечивать, чтобы голоса потомков были услышанными при сборе данных и информации», — сообщил Байден The Washington Post.

Трамп против Байдена: какие позиции у них?

Трамп не представляет себе существование подобных выплат, намекая на популизм демократов. Однако он одобряет создание налоговых льгот для поощрения инвестиций в неблагополучные сообщества, районы и города. 

Контроль над огнестрельным оружием

План Байдена, соответствуя современной повестке демократов, включает возобновление запрета на штурмовое вооружение, а также предлагает добровольную программу по выкупу подобного оружия. Демократ считает, что наличие оружия с таким поражающим эффектом у сограждан очень опасно для общества, напоминая о терактах в школах, которые прокатались по Штатам в последние десятилетие.

Трамп против Байдена: какие позиции у них?

Трамп гораздо более спокойно относится к теме гражданского вооружения. В 2019 году он заявил, что у него «нет политического аппетита» к запрету штурмовых винтовок, а также высказался против требования о регистрации огнестрельного оружия.

Республиканец часто говорит, что ответом на массовые убийства могло бы быть увеличение числа людей, владеющих огнестрельным оружием.

Права ЛГБТ 

Байден, один из первых сторонников однополых браков, выступает за распространение федеральной антидискриминационной защиты на представителей секс-меньшинств, в открытую поддерживает однополые браки и даже поздравляет некоторых приверженцев ЛГБТ с днем свадьбы.

Консерватор Трамп гораздо осторожней в этом вопросе, не затрагивая подобные темы в большинстве случаев. Но хочет сохранить введенный им запрет на открытую службу трансгендеров в армии. 

Трамп против Байдена: какие позиции у них?

Аборты

Дональд Трамп выступает против государственного финансирования абортов, считая, что участие правительства в подобной практике недопустимо. Он хочет ужесточить и ограничения по срокам, разрешенной для абортивного вмешательства. 

План демократической партии осуждает подобную повестку нынешнего президента, выступая за защиту госфинансирования абортивной деятельности. По мнению Байдена и его сподвижников, это необходимо для сохранения жизней и прав женщин.

Напомним, выборы 46-го президента США состоятся сегодня, 3 ноября.

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