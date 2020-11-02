Назван фактор, из-за которого не стоит спешить с покупкой валюты

На фоне сегодняшнего ослабления российской валюты не нужно спешить предпринимать какие-либо действия, рассказал эксперт Евгений Марченко корреспонденту ФБА "Экономика Сегодня".

На фоне сегодняшнего ослабления российской валюты не нужно спешить предпринимать какие-либо действия, рассказал эксперт Евгений Марченко корреспонденту ФБА "Экономика Сегодня".

Ситуация на мировом рынке валют не самая благоприятная для рубля на данный момент — как доллар, так и евро значительно усилили свои позиции. "Американец" добрался до мартовской отметки в 80 рублей, а евро побил рекорд 2014 года, взлетев до 94 рублей. Однако ничего необычного в этом нет, уверен экономист.

"В движения российской валюты были заложены все риски ближайших нескольких дней", — объясняет собеседник издания.

После выборов в Соединенных Штатах ситуация должна нормализоваться, уверен он. Пока стабильность не наступила, россиянам лучше не торопиться ни скупать, ни продавать валюту: необходимо дождаться итогов голосования.