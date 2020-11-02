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19:42   2 Ноября 2020
Общество

Премьер Грузии заболел коронавирусом

Премьер Грузии заболел коронавирусом

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Вчера стало известно, что Гахария ушел на самоизоляцию. Решение было связано с тем, что у одного из его сотрудников подтвердился COVID-19. Гахария сожалел, что ему пришлось перейти на удаленный режим работы. Однако сегодня премьер получил положительный результат на свое тестирование. Он сообщил, что будет проходить терапию дома, так как чувствует себя хорошо.

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#премьер #грузия #коронавирус

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