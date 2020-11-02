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19:40   2 Ноября 2020
Армия

Создатель "Ярсов" заявил об избыточном потенциале ядерных сил России

Создатель "Ярсов" заявил об избыточном потенциале ядерных сил России

Разработчик российских межконтинентальных баллистических ракет Юрий Соломонов назвал избыточным потенциал ядерных сил России, передает РИА Новости.

Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов напомнил, что стратегические ядерные силы созданы для обеспечения национальной безопасности, однако развитие подобных вооружений не должно выливаться в гонку вооружений.

"Сейчас этот потенциал гарантированно избыточен", — пояснил он.

Соломонов также добавил, что соревновательность и политика не должны быть ключевыми факторами развития новых образцов вооружения, так как данный процесс должен определяться разумной достаточностью.

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#россия #ядерный потенциал #Соломонов

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