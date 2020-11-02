Суд США вынес приговор в отношении россиянина Александра Бровко

Гражданин Российской Федерации Александр Бровко проведет в одной из исправительных колоний США восемь лет. Соответствующий приговор россиянину вынес американский суд.

Гражданин Российской Федерации Александр Бровко проведет в одной из исправительных колоний США восемь лет. Соответствующий приговор россиянину вынес американский суд.

Бровко признали виновным в инциденте, связанном с мошенничеством в глобальной Сети. Речь идет об ущербе в размере 100 млн долларов, говорится в сообщении Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки.

Ранее приговор в США за аналогичное преступление получил Евгений Никулин. Ходатайства защитников россиянина суд отклонил.