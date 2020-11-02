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19:29   2 Ноября 2020
Происшествия

Суд США вынес приговор в отношении россиянина Александра Бровко

Суд США вынес приговор в отношении россиянина Александра Бровко

Гражданин Российской Федерации Александр Бровко проведет в одной из исправительных колоний США восемь лет. Соответствующий приговор россиянину вынес американский суд.

Бровко признали виновным в инциденте, связанном с мошенничеством в глобальной Сети. Речь идет об ущербе в размере 100 млн долларов, говорится в сообщении Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки.

Ранее приговор в США за аналогичное преступление получил Евгений Никулин. Ходатайства защитников россиянина суд отклонил.

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