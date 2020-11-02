Михеев объяснил, почему Запад экстренно поменял свой план по Белоруссии

Политолог выразил мнение, что ставка запада на экс-кандидата в президенты Тихановскую не сыграла.

Политолог Сергей Михеев заявил, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и ее кураторы не смогли добиться желаемого поставленным ультиматумом. Он заметил, что никакой глобальной забастовки, равно как и блокировки транспорта не произошло.

Ставка на Светлану Тихановскую не сыграла. Экс-кандидат в президенты республики и её кураторы так и не смогли добиться желаемого своим ультиматумом. Сергей Михеев раскрыл новый план США по Белоруссии.https://t.co/Oh9e5ecais — Телеканал Царьград (@tsargradtv) November 2, 2020

Ранее Тихановская предъявила белорусскому лидеру Александру Лукашенко ультиматум. Он заключался в том, чтобы власти выполнили требования оппозиции.

«<…> выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. Все политзаключенные должны быть освобождены. <...> У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время белорусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест», — написала Тихановская в своем Telegram-канале.

Иначе, по ее словам, республике грозят протесты, национальная забастовка на предприятиях, блокировка дорог, а также обвал продаж в государственных магазинах.

"С нас хватит". Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум и дала на выполнение 13 дней https://t.co/58kF0dknK5 — bbcrussian (@bbcrussian) October 13, 2020

В программе «Михеев. Итоги» на канале «Царьград» политолог обратил внимание, что незначительная активизация после того, как истек дедлайн, произошла, однако на деле все было не таким масштабным, как рассчитывали США. По мнению Михеева, «ставка на Тихановскую не сыграла». При этом глава Белоруссии Лукашенко укрепляет связи с Россией.

В таких условиях «западным кукловодам» пришлось изменить план по дестабилизации Белоруссии. Политолог напомнил о том, что недавно американский госсекретарь Майк Помпео позвонил Лукашенко. Источники отмечали, что общение состоялось по инициативе Вашингтона.

«Теперь со стороны американцев идет перегруппировка. Слова Помпео о том, что США уважают территориальную целостность республики — это фактически шаг назад, попытка найти компромисс. С Тихановской не получилось, день за днем проходит, Лукашенко между тем уходить не собирается, а одновременно с этим Москва пытается подтянуть к себе Минск все ближе. Что делать Вашингтону? Пытаться опять склонить Лукашенко к так называемой многовекторности», — считает Михеев.

В беседе с Лукашенко Помпео вернулся к своей любимой теме: США принимают очень близко к сердцу «суверенитет и независимость Белоруссии». Тем самым Помпео даёт понять: «игра в многовекторность» для США не окончена, Вашингтон попрежнему готов поддержать отдаление Минска от Москвы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 24, 2020

В понедельник, 2 ноября, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия страны работают в штатном режиме, хотя приходят периодические сообщения о стачках или забастовках.

«Накал страстей [на предприятиях — прим. ред.] происходит только на определенных информационных ресурсах. У них, наверное, такая задача. Могу еще раз подтвердить, что абсолютно все предприятия — крупные и средние — работают в штатном режиме, выполняют свои задачи», — цитирует Головченко госагентство БелТА.

Выборы президента Белоруссии состоялись в начале августа. На них нынешний глава республики Александр Лукашенко набрал, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Тихановская же заняла второе место с 10,1% голосов. На следующий день в стране начались несанкционированные акции протеста.

В конце сентября состоялась инаугурация Лукашенко.