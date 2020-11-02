СМИ Запада отметили «третьего союзника» России

Российский император Александр III любил повторять высказывание о том, что у России есть только два союзника – армия и флот. В наше время эти слова актуальны, с поправкой на то, что русские, доверяют не только своим морским и сухопутными силам, но и ВКС.

Российский император Александр III любил повторять слова своего военного министра о том, что у России есть только два союзника – армия и флот. В наше время это высказывание не теряет своей актуальности, только с поправкой на то, что русские, помимо своих морских и сухопутных сил, доверяют также ВВС и ВКС, оснащенным сверхзвуковыми ракетами.

Об этом пишет финский информационно-новостной портал Yle. Автор статьи побывал на прошедших в августе масштабных стратегических военных учениях «Кавказ-2020» и пришел к выводу, что Россия намерена использовать имеющееся у нее «супероружие» для того, чтобы закрепить за собой статус супердержавы.

Российские власти, уверен финский обозреватель, считают крайне важным демонстрировать военную мощь страны, считая, что именно этот фактор гарантирует признание статуса «великой державы» Западом.

За последние десятилетия Россия смогла серьезно усовершенствовать свои Вооруженные силы, напоминает автор материала, ссылаясь на отчет финского Министерства обороны, опубликованный в 2019 году.

«Страна значительно преуспела в своей цели обновить военную технику, несмотря на экономический кризис. Доля современного вооружения очень велика именно в космической и авиационной сфере России», — говорится в документе.

При этом отмечается, что доля расходов на вооружение в российском бюджете постепенно снижается. И это, в числе прочего, связано с затратами на борьбу с эпидемией коронавируса. Затраты России на вооружение составляют лишь 10% от суммы, которая выделяется на военные нужды Соединенными Штатами Америки, подчеркивается в статье.

При этом автор материала отмечает, что российские власти уделяют внимание не только реализованным проектам, но и проектам, создающимся для сдерживания потенциальных угроз.

«В 2018 году президент России Владимир Путин потряс мир, рассказав о российском "непобедимом супероружии", ракетном комплексе "Авангард", "крылатый блок которого идет к цели, как метеорит, как горящий шар, как огненный шар", и о других сверхзвуковых ракетах. Для подкрепления своих слов Путин продемонстрировал видеографику», — напоминает финский журналист.

После этого выступления президента, по его словам, Россия не перестает рассказывать о своих новейших и непревзойденных системах вооружения. Например, 7 октября 2020 года, в день рождения российского лидера, Министерство обороны отчиталось об успешно проведенных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон».

По мнению профессора Хиски Хауккала, которое тот высказал в своей книге «Возвращение большой игры», в военной доктрине РФ информационное воздействие играет роль важного средства влияния на ситуацию в мире.

«Даже просто заявляя о своем военном превосходстве, Россия развязывает себе руки для любых действий на международной арене. Подчеркивать свою военную мощь российскому руководству важно и для внутреннеполитических целей, — пишет Хауккала. — С каждым годом День Победы отмечается в России все масштабнее, и воспоминания о войне не ограничиваются одним лишь наличием памятной даты».

В России, помимо городов-героев, появились города воинской славы, патриотизм ассоциируется с Кремлем, а восхищение военной мощью стало идеологическим фундаментом общества, отмечает в заключение автор материала.

И, по его словам, эта стратегия работает, так как результаты опросов демонстрируют, что больше всего россияне доверяют именно своей армии, а уже затем президенту и службам безопасности.