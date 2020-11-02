Актер Александр Немченко умер на Украине

Советский и украинский актер Александр Немченко умер в возрасте 66 лет на Украине, сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Садовского.

Советский и украинский актер Александр Немченко умер в возрасте 66 лет на Украине, сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Садовского.

Причина смерти артиста не называется. Известно, что он страдал тяжелой формой диабета. За свою жизнь Немченко сыграл 122 роли в театре и снялся в четырех фильмах. Известность ему принесла роль "весельчака" в картине "В бой идут одни старики" 1973 года.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно… Отошел в вечность Александр Немченко… Дирижер певчей эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника…", — говорится в публикации на официальной странице в Facebook театра, в котором работал актер.

Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в украинском городе Ровно. С 1963 года семья проживала в Виннице, а в 1975 году будущий актер окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. После окончания института Немченко работал в Херсонском музыкально-драматическом театре, а с 1977 — в Виннице.