Политолог рассказал, как изменились роли Армении и Азербайджана в конфликте

В «Патриоте» обсудили возможные пути компромисса между противоборствующими странами.

Если чуть больше месяца назад Армения могла добиться на мирных переговорах большой автономии с широкими правами, то сегодня этого сделать нельзя. Азербайджан намерен решить вопрос силой. Такое мнение выразил политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамаедов на пресс-конференции «Кто принесет мир в Нагорный Карабах?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 2 ноября.

Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщило, что армия потеряла еще 11 военнослужащих. Отмечается, что с начала боевых действий 27 сентября погибли более тысячи военных. Позднее стало известно, что замкомандующего армией обороны НКР полковник Артур Саркисян и один из командиров Сергей Шакарян числятся в списке погибших.

Как отметил Мамаедов, конфликт между двумя странами представляет собой «классическую» азербайджано-армянскую дискуссию, основанную на исторических фактах. Однако у каждой стороны правда своя.

«Оба народа могут доказать принадлежность Карабаха именно к ним, используя историю. Но я бы хотел посмотреть в будущее с позиции нынешнего дня. Можно бесконечно говорить о том, кто первый начал. Это ни к чему не приведет. Нужно политическую волю занести в рамки международного права», — полагает политолог.

Гость «Патриота» напомнил о соглашении, закрепляющем прекращение огня. Его подписали в ночь на 10 октября по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России. Стороны прекратили противостояние в гуманитарных целях, чтобы обменяться военнопленными и телами погибших в соответствии с критериями Международного красного креста.

«Желание Азербайджана было решить вопрос мирно, не выселять армян, а вернуть своих. Если сегодня нам говорят, что это будет геноцид, что армянское население уйдет, геноцид был 25 лет назад. Когда азербайджанское население ушло и подверглось этнической чистке. Эта терминология никуда не приведет», — убежден политолог.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов прекратить бои в Карабахе, если Армения свернет боевые действия в регионе. Конфликтолог на онлайн-эфире заявил, что не видит причин для того, чтобы страны останавливались.

«Мы поменялись ролями. Если раньше мы [Азербайджан — прим. ред.] потеряли территорию и ждали реванша, то сейчас армяне считают, что потеряли территорию, и им нужен реванш. Это ведет к эскалации конфликта», — объяснил Мамаедов.

Также спикер пресс-конференции полагает, что общественность обеих стран не готова идти на компромисс, несмотря на многочисленные потери. Однако приоритетом необходимо ставить вопрос физической безопасности мирных жителей.

«У армян всегда была фобия, что, если они вывели свои вооруженные силы, там появятся азербайджанские военные и уничтожат все население. Это абсолютно не так. Для этого и нужны миротворческие силы. Сегодня Азербайджан предлагает, чтобы армяне оставались там, жили бы в составе Баку с международными гарантиями. А эти гарантии уже будут на итогах переговоров и на уровне Совета Безопасности ООН», — подчеркнул политолог.

По мнению Мамаедова, раньше Армения могла бы получить больше уступок со стороны Азербайджана, однако сейчас уже поздно.

«Завтра и другие моменты будут поставлены под вопрос. Армения думала, что она решила этот вопрос военным путем. Легализации результатов вооруженной агрессии не может быть», — считает Мамаедов.

Политолог опроверг влияние Турции на Азербайджан в карабахском конфликте. По его словам, Анкара стала частью противостояния только в том моменте, когда закрыла границу с Арменией.

«Азербайджанские инвестиции в Турцию составляют 19 млрд долларов, турецкие же — около шести. К тому же азербайджанские военные получили образование в России. Военно-техническое сотрудничество продолжается на этом же уровне. Вооружение российское тоже», — сказал спикер.

В минувший четверг, 29 октября, на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что решить конфликт между двумя странами можно, если найти баланс интересов.

«В чем или где долгосрочное урегулирование? В том, чтобы найти баланс интересов, который устраивал бы обе стороны — как азербайджанский народ, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы армянского народа», — отметил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что позиция России в противостоянии остается открытой. Он добавил, что стоит говорить о возможности передачи Азербайджану «пяти плюс двух» районов с обеспечением определенного режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией.

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