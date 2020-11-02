Михеев рассказал о причинах для старта полноценной войны в США

Если демократ Джо Байден победит на выборах президента США с отрывом 1-2%, то в стране может начаться полноценная гражданская война.

Если демократ Джо Байден победит на выборах президента США с отрывом 1-2 процента, то в стране может начаться полноценная гражданская война. Такое мнение в эфире телеканала «Царьград» высказал российский политолог Сергей Михеев.

По словам Сергея Михеева, ситуация зависит от итогового разрыва между главными кандидатами на пост главы Белого дома.

«Если он [разрыв] будет составлять 1-2-3%, то, возможно, у него [республиканца Дональда Трампа — прим. ред.] хватит духа "качнуть" ситуацию. Если разрыв будет более 10%, то он все-таки сольется, несмотря на то, что сейчас хорохорится», — уверен Сергей Михеев.

Победу на президентских выборах, которые пройдут в США уже 3 ноября, по мнению эксперта, одержит Джо Байден, и нынешнему главе Белого дома придется сойти со сцены. При этом передача власти, уверен Михеев, пройдет гладко, без «бучи» и столкновений, которые предсказывают многие аналитики.

«Я не разделяю оптимизма экспертов. Они считают, что после выборов буча продолжится, все передерутся, — считает политолог. — Хорошо бы, если б так. Я был бы не против, если бы в Америке началась гражданская война. Мне жаль страну, но хотелось бы, чтобы было так — мол, за что боролся, на то и напоролся».

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп рассказал журналистам, что в ночь на 4 ноября он планирует оставаться в Белом доме в окружении своей администрации. При этом издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники в должностных кругах, сообщило, что президент запланировал в Белом доме масштабную вечеринку с участием порядка 400 приглашенных гостей.