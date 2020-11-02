"Серые волки" Турции попадут под запрет во Франции

Власти Франции собираются включить в список запрещенных турецкую организацию под названием "Серые волки".

Власти Франции собираются включить в список запрещенных турецкую организацию под названием "Серые волки".

Действующая на территории Турции и за ее пределами структура является ультранационалистической и придерживается идей неофашистского толка. О планах Парижа насчет радикальной группировки рассказало издание AFP.

Отношения между Францией и Турцией ухудшились после заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о психическом здоровье его французского коллегии Эммануэля Макрона. Позднее скандальный журнал Charlie Hebdo выпустил новую провокационную карикатуру, посвященную Эрдогану.