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18:29   2 Ноября 2020
Политика

"Серые волки" Турции попадут под запрет во Франции

"Серые волки" Турции попадут под запрет во Франции

Власти Франции собираются включить в список запрещенных турецкую организацию под названием "Серые волки".

Действующая на территории Турции и за ее пределами структура является ультранационалистической и придерживается идей неофашистского толка. О планах Парижа насчет радикальной группировки рассказало издание AFP.

Отношения между Францией и Турцией ухудшились после заявлений турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о психическом здоровье его французского коллегии Эммануэля Макрона. Позднее скандальный журнал Charlie Hebdo выпустил новую провокационную карикатуру, посвященную Эрдогану.

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