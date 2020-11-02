Появилась информация о гибели замкомандующего Армией обороны НКР

Полковник Артур Саркисян, замглавы Армии обороны НКР погиб. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источники в Минобороны Нагорного Карабаха.

Полковник Артур Саркисян, замглавы Армии обороны НКР погиб. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источники в Минобороны Нагорного Карабаха.

Саркисян получил назначение замкомандующего и замминистра обороны Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) 4 июля 2020 года. Детали гибели военнослужащего остаются неизвестными. В Степанакерте ранее огласили потери среди военнослужащих за сутки. В ходе боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта Армия обороны НКР потеряла 11 человек убитыми. Их фамилии были опубликованы на сайте военного ведомства.

С 27 сентября НКР потеряла убитыми 1165 солдат за время столкновения с армией Азербайджана. Ранее в ходе боевых действий был ранен командующий ВС НКР Джалал Арутюнян. В Степанакерте сообщают, что он уже идет на поправку.