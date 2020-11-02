Курс доллара может достигнуть отметки в 100 рублей

Экономист Василий Колташов считает, что доллар достигнет отметки в 85 рублей на фоне выборов президента США.

Национальная валюта рухнула вниз. В понедельник, 3 ноября, евро подскочил выше 94 рублей и обновил максимум с декабря 2014 года. Доллар же направился к 81 рублю. Экономист Василий Колташов в беседе с «Политикой Сегодня» выразил мнение, что движение доллара к 80 рублям стало отражением политических опасений, связанных с американскими выборами.

Многим кажется, что приход к власти в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена обернется новыми антироссийскими санкциями, говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества. При этом доллар по сто рублей пока является «фантастической перспективой», успокаивает эксперт.

«Есть нервозность, что приход Байдена приведет к падению рубля, возможному удару по российским компаниям. В общем, уровень агрессии к России со стороны новой администрации возрастет», — говорит Колташов.

Доллар впервые за семь месяцев превысил 80 рублей. Евро стоит больше 93 рублей. Российская валюта падает вслед за резким снижением цен на нефть из-за новых коронавирусных ограничений в Европеhttps://t.co/PuObCubFAr — ForbesRussia (@ForbesRussia) November 2, 2020

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что американцы исчерпали возможности санкций против России. По его словам, Соединенным Штатам все сложнее находить объекты для новых антироссийских ограничений из-за уже введенных мер. Однако, как считает экономист, колебания рубля показывают, что страх санкционных действий в России остается. Вокруг него строится «новая атака на рубль».

«Это именно давление на рубль, атака, с целью заработать на новом падении курса. И заработают. Играть против российской валюты не запрещено», — уверен эксперт.

Вместе с тем, экономист допускает отскок национальной валюты после выборов президента США, особенно, в случае победы Дональда Трампа. Впрочем, в России нет инструментов, которые ограничивали бы вывод капитала в оффшоры, а также нет законного ограничения на покупку и продажу валюты в крупных размерах. Поэтому если рубль «раскачивать», он вполне может достичь 85 за доллар в ближайшее время, считает собеседник издания.

«Если бы государство в больше мере контролировало финансовый сектор и финансовые операции, ничего страшного с рублем не происходило бы. Рубль уязвим потому, что он не защищен, а не потому, что разваливается экономика. Российская экономика прошла кризис лучше многих экономик мира. Точно лучше американской», — подчеркивает Колташев.

Проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин связывает падение национальный валюты с активным распространением коронавируса в мире и новыми ограничительным мерами. В Европе и США уровень заболеваемости растет и обновляет весенние максимумы. Многие страны начинают вводить жесткий карантин, в том числе, ведущие экономики Европы — Германия, Франция, Австрия, Великобритания.

«60% колебания курса валюты — это цены на нефть. Если экономика начинает "закрываться", то спрос будет падать. А если он будет падать, то это будет отражаться на обменном курсе . Еще один важный фактор — то, насколько мы сами будем выходить из кризиса, какие меры поддержки введет правительство, как пройдет перезапуск национальных проектов. Чем эффективнее мы будем это делать, тем меньше рисков для национальной валюты», — объяснил эксперт.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что России удается поддерживать макростабильность экономики, несмотря на падение рубля и цен на нефть.

«Вы видите, что, предположим, психологические отметки пробиваются, но амплитуда этой волатильности минимизируется усилиями нашего макрорегулятора, и, конечно, сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике», — сказал представитель Кремля.

Среди негативных обстоятельств Песков назвал динамику потребления энергоресурсов и снижение цен на нефть. Падение рубля на 30% за год — достаточно серьезный показатель, но и другие мировые валюты «находятся под гнетом весьма негативных обстоятельств в мировой конъюнктуре», говорит пресс-секретарь президента.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс рубля «фундаментально недооценен». По его словам, если ситуация с пандемией COVID-19 и геополитическая обстановка стабилизируются, национальная валюта укрепится уже к концу года.