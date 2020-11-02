Стюардесса перечислила самые плохие приметы на борту

Работники авиаотрасли очень суеверные, поэтому верят во множество хороших и плохих примет. Об этом рассказала российская стюардесса Евгения в соцсети TikTok.

Работники авиаотрасли очень суеверные, поэтому верят во множество хороших и плохих примет. Об этом рассказала российская стюардесса Евгения в соцсети TikTok.

Зашивать одежду перед полетом — очень плохая примета для бортпроводниц, рассказала Евгения. Согласно этой примете, из-за безобидного, на первый взгляд, действия может задержаться рейс.

Кроме того, члены экипажа для обозначения последнего рейса используют исключительно слово "крайний". Также очень нехорошим действием считается фото на фоне самолета перед его вылетом, заключила она.