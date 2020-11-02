Милонов назвал конфликт в Нагорном Карабахе третьей мировой войной

Политик убежден, что Россия должна занять четкую миротворческую позицию в карабахском конфликте.

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал ввести миротворцев ОБСЕ на территорию Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, над Крабахом необходимо в срочном порядке установить бесполетную зону, заявил парламентарий на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот»

«То, что творят условно азербайджанские ВВС и турецкие Bayraktar — это просто уничтожение всего живого. Также необходим ввод миротворцев по мандату ОБСЕ или ООН, не важно. Нужен развод враждующих сторон», — считает депутат.

Против мирного урегулирования выступает азербайджанка-турецкая коалиция, подчеркивает парламентарий. Турция же пытается сделать из Азербайджана собственный протекторат, убежден политик. Президент страны Ильхам Алиев совершает огромную ошибку — начинает третью мировую войну. Милонов также выразил сожаление, что Азербайджан «втянули в данную авантюру».

«Эрдоган не сможет остановиться на этом. То, что сейчас мы видим — это насилие и над азербайджанским народом, он тоже не хочет воевать и умирать, он хочет мирного урегулирования. За войну топят сытые и дольные, они не умирают на полях Карабаха. <...> Мировое сообщество должно моментально прекратить кровопролитие. То, что Эрдоган неоднократно уже оговаривался о продолжении геноцида армянского народа в XXI веке— это иллюстрация того, что на самом деле происходит», — высказался Виталий Милонов.

Политик убежден, что Россия должна занять четкую миротворческую позицию в карабахском конфликте.

«Надо напомнить всем азербайджанцам, которые получили российские паспорта, что позиция нашего руководства — это мир, а не война. Поэтому оправдание и поддержка войны являются нарушением законодательства РФ. Эти люди должны быть лишены гражданства и депортированы за пределы нашей страны, либо они должны принести извинения за свою про-позицию. Война в России не поддерживается», — заявил депутат Госдумы.

По мнению Милонова, война в Нагорном Карабахе — затянувшийся конфликт, который необходимо решать.

«По сути Турция оккупировала Азербайджан. Мне очень жаль, что через политическую слабость господина Алиева мы видим разрастание Османской империи, которое ни к чему хорошему не приводило. Позиция России однозначна — необходимо остановить смерть», — резюмировал гость пресс-конференции.

На пресс-конференции депутат Милонов и Федеральное агентство новостей (ФАН) представили документальный фильм «Один день в Карабахе», в котором показано, как ведутся боевые действия против населения непризнанной республики. По словам депутата, картина показывается реальную ситуацию.

«То, как азербайджано-турецкая коалиция пытается представить ситуацию — это совсем не правда. Мы приехали туда не для того, чтобы встать на чью-то сторону, мы не выполняли ничьи методички. Мне, как члену Комитета Госдумы РФ, который занимается правами человека, было очень важно лично увидеть ситуацию», — объяснил Милонов.

Критикам фильма Милонов порекомендовал самим съездить в Карабах и «посидеть под бомбежками».

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию. Стороны сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди мирного населения.

Россия и многие другие страны неоднократно призывали Азербайджан и Армению сесть за стол переговоров, чтобы разрешить ситуацию мирным путем. При этом Турция, обладающая в регионе серьезным политическим весом, открыто поддерживает Азербайджан и осуждает действия Армении.

С 10 октября по результатам трехсторонних переговоров в Москве между Азербайджаном и Арменией при участии России было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако стороны заявили, что фактические боевые действия в регионе не прекратились. Два последующих перемирия также не помогли урегулировать ситуацию.