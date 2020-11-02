Во Франции от огнестрельных ран скончался православный священник

Последние пару суток врачи пытались его спасти, но огнестрельные раны оказались критичными.

Во Франции скончался 52-летний православный священник Николай Какавелакис, на которого напали в субботу. Врачи боролись за его жизнь двое суток, но огнестрельные ранения оказались критичными.

На протоиерея напали в городе Лион 31 октября около 16 часов во время закрытия храма. Неизвестный дважды выстрелил ему в спину и скрылся. Нападавшего еще не нашли, но прокуратура Лиона заявила, что рассматривает версию теракта.

Ранее представитель РПЦ прокомментировал нападение, сказав, что священнослужитель стал «жертвой атмосферы ненависти» спровоцированной французским правительством.

«Православный священник в Лионе стал жертвой атмосферы ненависти, спровоцированной неумными действиями французских властей, фактически поощряющих публичное оскорбление религиозных чувств проживающих в стране мусульман», — передает РИА Новости слова секретаря по межправославным отношениям Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, протоиерея Игоря Якимчука.

Он также добавил, что за подобными провокациями стоят «либеральные круги», которые неуважительно относящиеся к любым традиционным ценностям.