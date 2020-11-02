Полиция Турции задержала девять человек после землетрясения в Измире

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали девять человек, отвечавших за строительство рухнувших во время землетрясения в Измире домов.

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали девять человек, отвечавших за строительство рухнувших во время землетрясения в Измире домов.

Многие жители турецкой провинции Измир провели ночь после мощного землетрясения на улице, опасаясь заходить в дома. Местные СМИ сообщали об обрушении по меньшей мере 20 зданий.

Жертвами землетрясения стали по меньшей мере 80 человек. По данным сейсмологов, магнитуда природного явления составила 6,6 балла. Отголоски стихии достигли Греции и сопровождались цунами, передает Nation News.