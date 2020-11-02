"Исчезнувший" Андрей Губин найден в другой стране

Друзья и близкие певца Андрея Губина забили тревогу и намеревались уже пойти в полицию, потому что звезда девяностых не выходил на связь два месяца.

Друзья и близкие певца Андрея Губина забили тревогу и намеревались уже пойти в полицию, потому что звезда девяностых не выходил на связь два месяца.

Оказалось, что все это время Андрей Губин отдыхал в Египте. О местоположении певца рассказал бизнесмен Владимир Бурмяков. Он стал первым, с кем связался Губин после длительного молчания. По словам Бурмякова, с артистом все хорошо и он будет связываться с друзьями сам, когда ему захочется поговорить. В арабскую страну певец уехал сразу же после возобновления авиасообщения.

Телеведущая Дана Борисова, которая давно знакома с Андреем Губиным, объяснила, что он всегда был довольно замкнутым человеком, а с годами его нелюдимость только усилилась. Друзья, забившие тревогу, боялись, что с певцом могло что-то случиться, ведь он таинственно исчез после объявления о возвращении на сцену.

Весной этого года Андрей Губин заявил, что хочет вернуться к карьере в шоу-бизнесе. Ему начали приходить многочисленные предложения от музыкальных продюсеров и организаторов концертов. Однако после нескольких небольших корпоративов певец пропал и перестал выходить на связь. Не так давно Губину диагностировали неврологическое заболевание – левостороннюю прозопалгию. Звезда девяностых признавался, что именно из-за странных болей и спазмов бросил сцену 15 лет назад.