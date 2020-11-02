К такому выводу пришли американские и британские исследователи.

Люди с признаками депрессии подвержены повышенному риску инсульта. К такому выводу пришли американские и британские исследователи.

Факторами возникновения инсульта являются повышенное кровяное давление, сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Оказалось, что в этот список можно включить депрессивное расстройство. Эксперты проанализировали данные более 24 тыс. человек с помощью шкалы депрессии Центра эпидемиологических исследований. Ученые наблюдали за здоровьем добровольцев в течение девяти лет.

Шкала включает оценку грусти, одиночества и частоту приступов плача. У участников с показателями от одного до трех риск инсульта увеличивался на 39%, у добровольцев с оценкой более четырех вероятность возрастала на 54%. Специалисты предложили включить депрессию в список факторов развития инсульта наравне с диабетом и болезнями сердца.