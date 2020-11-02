Трамп пообещал уволить главного инфекциониста США

Действующий президент Америки откликнулся на призыв сторонников во Флориде.

Дональд Трамп не исключил вероятности увольнения ведущего американского инфекциониста Энтони Фаучи в случае своего переизбрания на пост президента. Об этом глава Белого дома заявил во время митинга во Флориде, где его сторонники скандировали: «Уволь Фаучи!», сообщает издание The Guardian.

Нынешний президент Америки не сомневается в победе на предстоящих выборах, которые состоятся 3 ноября. На призыв собравшихся Трамп ответил:

«Никому не говорите, но давайте немного подождем после выборов. Я прислушаюсь к совету».

Президент продолжил речь с признанием того, что Фаучи хороший человек, но во многом ошибался.

Энтони Фаучи — один из ведущих мировых экспертов-инфекционистов и специалист рабочей группы Трампа ко коронавирусу. Более тридцати лет он работал директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID). Ученый не скрывает информацию о серьезности пандемии COVID-19, давая рекомендации американцам в области здравоохранения. В этом мнения врача и главы Белого дома расходятся, что приводит к публичным разногласиям.