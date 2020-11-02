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17:19   2 Ноября 2020
Общество

Общественная палата РФ выступила против законопроекта об изъятии детей

Общественная палата РФ выступила против законопроекта об изъятии детей

Правительство РФ предлагает разрешить забирать детей у родителей по решению органов опеки в течение 24 часов, однако члены Общественной палаты РФ раскритиковали инициативу.

Предложенный законопроект необходимо доработать, уверен член ОП Павел Пожигайло. По его словам, эту инициативу не поддержала ни одна семейная община в РФ. Первое чтение документа пройдет в Госдуме в ноябре.

Поправка о защите детей появилась в Конституции РФ этим летом, напомнил Пожигайло. По его мнению, предложенный закон можно назвать пощечиной Основному закону, говорится в материале "Радио 1".

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#дети #закон #общественная палата

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