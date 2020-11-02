Правительство РФ предлагает разрешить забирать детей у родителей по решению органов опеки в течение 24 часов, однако члены Общественной палаты РФ раскритиковали инициативу.

Правительство РФ предлагает разрешить забирать детей у родителей по решению органов опеки в течение 24 часов, однако члены Общественной палаты РФ раскритиковали инициативу.

Предложенный законопроект необходимо доработать, уверен член ОП Павел Пожигайло. По его словам, эту инициативу не поддержала ни одна семейная община в РФ. Первое чтение документа пройдет в Госдуме в ноябре.

Поправка о защите детей появилась в Конституции РФ этим летом, напомнил Пожигайло. По его мнению, предложенный закон можно назвать пощечиной Основному закону, говорится в материале "Радио 1".