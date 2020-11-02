Путин раскритиковал «Роскосмос» за регулярные задержки

В понедельник, 2 ноября, президент России провел совещание по развитию космической отрасли.

В понедельник, 2 ноября, президент России Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли в режиме видеоконференции. Российский лидер раскритиковал госкорпорацию «Роскосмос» за задержки по ряду космических программ, среди которых — разработка ракетного комплекса сверхтяжелого класса, создание космической группировки в рамках проекта «Сфера» и дальнейшее развитие системы ГЛОНАСС.

«Как я вижу по представленной информации, указанные программы до настоящего времени не утверждены. Прошу доложить сегодня, в чем причины такой задержки, когда будет окончательно завершено их формирование», — потребовал Путин.

После совещания гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин пообещал, что программы будут приняты до конца года.

Также на мероприятии глава государства добавил, что «Роскосмосу» следует как можно быстрее оценить объем бюджетных средств на упомянутые проекты. Кроме того, Путин напомнил организации о необходимости согласовать финансирование космической программы на 2016-2025 годы.

«Но, конечно, эти потребности мы должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета. Мы с вами это хорошо знаем, много раз все это проходили. Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом, системы здравоохранения, на помощь нашим гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии», — указал президент.

Также российский лидер призвал более активно использовать инструменты государственно-частного партнерства и даже привлекать заемные средства.

«Аккуратно, конечно. Мы знаем, как нужно с кредитами себя вести. Но нужно искать эти возможности, нужно искать дополнительные ресурсы, которые снизят зависимость отрасли от бюджетного финансирования, дадут ей хороший стимул для развития <…>», — подытожил Путин.

Осенью 2021 года на Международной космической станции пройдут съемки космической драмы с рабочим названием «Вызов». Это совместный проект «Роскосмоса», «Первого канала» и студии Yellow, Black and White. В пресс-службе «Первого канала» сообщили, что главную роль в фильме исполнит женщина.

В это же время на МКС должен отправиться американский корабль Crew Dragon. Он доставит на станцию режиссера Дага Лаймана и актера Тома Круза для съемок другого фильма — американского производства.