Автомобилисты Самары организовали бесплатный развоз медиков

Волонтерской платформой стал обыкновенный чат в мессенджере.

В Самарской области в мессенджере Viber запустили чат для врачей и волонтеров, готовых отвезти медиков на вызовы. Всего за несколько часов работы к ресурсу подключились сотрудники двух городских стационаров и десятки автомобилистов. Идея создания подобной платформы в Самаре принадлежит членам регионального отделения «Партии Роста».

Политики пошли на этот шаг, потому что в регионе в очередной раз усугубилась ситуация с коронавирусной инфекцией. Так, только за последние сутки COVID-19 обнаружен у 185 человек в области. В очередной раз побит рекорд, установленный накануне, когда было выявлено 178 заболевших. Всего за время пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 16 331 человек. 13 641 пациент выздоровел, 278 скончались.

«Коронавирус продолжает наступать. В борьбе с пандемией не хватает ни сил, ни средств. Медики всей страны сегодня вынуждены работать сверхурочно, многие буквально падают от усталости. И доктора нашего региона — не исключение», — прокомментировал проблему председатель регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области, врач травматолог-ортопед Олег Бурлак.

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» Бурлак рассказал, что в чат приглашают всех, кому не безразлична человеческая жизнь, кто может и готов предоставить личный автомобиль для доставки врача по вызову на дом из поликлиники или больницы.

«Чем больше волонтеров мы соберем, тем большее количество людей вовремя получат помощь», — уверен учредитель и генеральный директор ООО «Химия Синтез».

В марте текущего года подобные чаты взаимопомощи начали действовать в Астрахани, с середины октября — в Москве, а неделю назад одноименный портал заработал в Красноярске. Медики всех регионов отмечают, что волонтеры очень помогают им справиться с наплывом пациентов.