Бабицкий подробно описал, как Донбасс собираются вернуть в состав Украины

«Дорожная карта», которую две недели назад представители ЛНР и ДНР представили на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, предложив представителям Украины ее согласовать, является по сути новой компромиссной редакцией Минских соглашений.

«Дорожная карта», которую две недели назад представители Луганской и Донецкой народных республик представили на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, предложив представителям Украины ее согласовать, является по сути новой компромиссной редакцией Минских соглашений.

Об этом в своем материале для издания «Украина.ру» рассуждает журналист Андрей Бабицкий, комментируя заявление главы украинской делегации на переговорах ТКГ, бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, что Киев планирует в течение недели подготовить и представить план действий по установлению мира в Донбассе.

«На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий, как будем действовать во всех сферах жизни в Донбассе. Возможно, это главное для нас», — цитирует агентство ТАСС слова полпреда РФ в Контактной группе Бориса Грызлова.

Комментируя планы украинских властей разработать последовательные шаги по реинтеграции Донбасса, Андрей Бабицкий напомнил о «дорожной карте», которую представители ЛНР и ДНР предложили на рассмотрение и согласование украинской стороне еще две недели назад.

По словам журналиста, документ состоит из 15 пунктов, которые представляют собой не просто подробный план имплементации Минских соглашений, но и некоторые корректировки «Минска-2».

Если Верховная рада Украины утвердит этот план, стороны в течение трех последующих дней должны будут представить списки пленных для обмена, а сам обмен должен будет состояться в течение 15 дней. Кроме того, в десятидневный срок будет утвержден план разминирования 19 участков, после чего делегация начнет работать над проектом глобальной очистки от мин территорий вдоль всей линии разграничения. Одновременно с этим должен будет состояться развод сил и вооружений в перечисленных зонах, а также начаться работа по созданию схемы общего отвода войск.

Президент Украины в течение одного месяца после утверждения «дорожной карты» Верховной радой, должен будет внести на рассмотрение правительства закон о внесении в Конституцию изменений о создании в составе страны ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей), и о том, что новое образование просуществует в этом статусе до 2050 года.

«Полномочия местных властей и специфика самоуправления регулируются дополнительным украинским законом. При этом конституционная норма и дополняющий ее законодательный акт не могут быть изменены без согласия жителей ОРДЛО. Свою волю они должны будут выразить на референдуме, который нельзя провести раньше 2045 года и позже 2049 года», — цитирует Бабицкий предложения республик Донбасса.

Кроме того, по его словам, в «дорожной карте» оговаривается корректировка закона об особом статусе ОРДЛО, принятом при президенте Петре Порошенко. Власть в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей во всей ее полноте будет передана местным органам на всех уровнях, которые будут также решать все ключевые для региона вопросы. Например, местные власти будут заниматься всеми вопросами, связанными с ролью русского языка, судебной властью, силовыми структурами и экономическими процессами, в том числе и торговыми связями с Россией.

Также в «дорожной карте» есть пункты, касающиеся проведения выборов, передачи границы с Россией под контроль Украины, вывода с территории ОРДЛО иностранных вооруженных формирований, формирования подразделений Народной милиции. При этом ДНР и ЛНР прописали в документе требование изменить или отменить полностью три недавно принятых украинских закона – о государственном языке, об образовании и о реинтеграции Донбасса.

«Важный аспект: национализированные предприятия будут возвращены украинским собственникам. В более мелкие детали вдаваться не стану, поскольку принципиального значения они не имеют», — отмечает журналист.

По его словам, эта «дорожная карта» является новой редакцией подписанных в 2015 году «нормандской четверкой» Минских соглашений, предложением компромисса. В документе, в частности, оговаривается, что особый статус предоставляется не навсегда, а временно – на 30 лет, при этом сроки передачи границы не привязаны к предоставлению особого статуса. А остальные тщательно прописанные пункты документа не сильно отличаются от тех, что уже содержатся в «Минске-2».

«Предложения народных республик, поддержанные Москвой, — это приглашение к диалогу на менее жестких условиях, нежели раньше, однако оснований считать, что оно будет принято, как не было, так и нет». – считает Бабицкий.

Позиция официальных киевских властей, напоминает журналист, в корне противоречит Минским соглашениям, и это всем хорошо известно. Уже сейчас украинские СМИ называют сделанные уступки «ничего не значащей косметикой». И этом, по словам Андрей Бабицкого, действительно так, поскольку ни жители республик Донбасса, ни власти ДНР и ЛНР не отказались от своих взглядов на отношения с Украиной.

«И тем не менее, сделанный шаг — это попытка встряхнуть переговорный процесс, который украинская сторона уже давно загнала в тупик», — подчеркивает журналист в заключение своих рассуждений.

Украинская делегация через неделю озвучит собственные предложения, из которых станет ясно, какие пункты «дорожной карты» Донецка и Луганска в Киеве считают приемлемыми. Хотя уже сейчас можно предположить, что Киев не примет почти ничего из предложений Донбасса, уверен Бабицкий.