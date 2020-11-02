Зеленский назвал преимущества Крыма перед Бали для IT-специалистов

Власти полуострова рассматривают вопрос создания полноценного технопарка.

Директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский рассказал о привлекательности полуострова для специалистов в области информационных технологий в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

По его словам, в крымской республике наблюдается приток IT-специалистов, которые в период ограничений работали на Бали и в других экзотических странах.

«Как минимум, мы видим, что крымский курортный сезон говорит об этом. Если сейчас вы начнете искать "снять жилье или дом", то не факт, что найдете. Полуостров набирает обороты и привлекает специалистов со всех уголков планеты», — рассказал Зеленский.

Собеседник добавил, что в Крыму IT-специалистам «роднее». Что касается создания полноценного технопарка, то правительство Крыма в кооперации с Минэкономразвития республики уже рассматривает этот вопрос.