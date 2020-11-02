Кандидат в президенты США признался в любви к России

Участник выборов президента США Роки де ла Фуенте рассказал, как Вашингтон мог бы выстроить отношения с Москвой в случае его победы.

Участник выборов президента США Роки де ла Фуенте рассказал, как Вашингтон мог бы выстроить отношения с Москвой в случае его победы.

В интервью NEWS.ru он рассказал, что три раза посещал Россию и остался доволен увиденным. Ему понравились города и люди, населяющие страну.

"Я люблю вашу страну, у вас красивейшие города и замечательные люди. Нам нужно просто сесть и поговорить. И если уважать друг друга, то мы сможем прийти к соглашению", — заявил он.

Независимый кандидат на пост президента Соединенных Штатов отметил, что он родился в один год с российским лидером Владимиром Путиным.

Основные претенденты на высший пост в США — действующий президент страны Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Возможные результаты голосования оценил российский сенатор Андрей Климов.