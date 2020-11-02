Ученые создали тест на коронавирус, выдающий результат за несколько секунд

Британские специалисты разработали супертест, который практически мгновенно выдает результат. Медики за несколько секунд могут получить ответ системы.

Британские специалисты разработали супертест, который практически мгновенно выдает результат. Медики за несколько секунд могут получить ответ системы.

Тест анализирует дыхание человека. Пациент дует в трубочку — через несколько секунд результат готов. Испытания проводились в Германии и Шотландии. По заявлению разработчика в продажу прибор поступит через полгода при условии наличия финансирования.

Ученые предлагают использовать быстрый тест для определения вируса в общественном транспорте и аэропортах, а также при общении с мигрантами, сообщает британская компания "Би-би-си". Изначально специалисты разрабатывали экспресс-метод для диагностирования больных раком.