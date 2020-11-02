Конкурс "Большая перемена" могут начать проводить в России каждый год

Всероссийский школьный конкурс "Большая перемена" должен стать ежегодным событием. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Всероссийский школьный конкурс "Большая перемена" должен стать ежегодным событием. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Мероприятие "Большая перемена" проходит при участии свыше миллиона школьников. Цель конкурса состоит в том, чтобы дать каждому подростку возможность проявить свои сильные стороны.

"Считаю, что конкурс должен стать ежегодным. И те ребята, кто не войдет в число победителей в этом году, вновь попробуют свои силы в конкурсе "Большая перемена" в будущем", — сказал Путин.

Финал конкурса стартовал 1 ноября. Руководители крупнейших вузов страны в рамках мероприятия проведут лекции для учеников российских школ. Финалисты в формате форсайт-сессий будут создавать проекты по различным направлениям.

Ранее телеканал "360" писал, что Путин потребовал у Роскосмоса отчет за просрочку важных проектов.