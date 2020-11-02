Президент Молдавии будет избран по итогам второго тура

Первый тур президентских выборов в республике обозначил лидерство экс-премьера страны.

Состоявшийся в минувшее воскресенье первый тур президентских выборов в Молдавии обозначил лидерство экс-премьера страны, а ныне главы оппозиционной «Партии действия и солидарности» Майи Санду. Об этом сообщает издание Sputnik.

По данным ЦИК, политик получила 36,1% голосов и незначительно обошла действующего президента Игоря Додона, которого поддержали 32,66% граждан. На третьей строчке расположился бизнесмен Ренато Усатый из «Нашей партии», набрав 16,90%. Явка на выборах составила 42,76%.

Поскольку ни один из кандидатов не получил необходимых для победы в первом туре 50% голосов, имя следующего президента Молдавии станет известно по итогам второго тура, который запланирован на 15 ноября.

«На данный момент можно констатировать, что выборы прошли в свободной обстановке, без серьезных нарушений. Теперь задача избирательных органов — систематизировать зарегистрированные нарушения, проанализировать их, чтобы исключить в будущем», — сообщил прессе председатель ЦИК Дорин Чимил.

Конституция Молдавии ограничивает срок полномочий президента четырьмя годами. Он вступает в должность в день присяги. На высший государственный пост могут претендовать граждане старше 40 лет, которые не менее десяти лет прожили на территории республики.