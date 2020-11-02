Политик Грэм упрекнул сына Байдена в коррупции и торговле влиянием

Сын демократа Джо Байдена допустил в своем бизнесе коррупцию "промышленного масштаба", заявил председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм.

Сын демократа Джо Байдена допустил в своем бизнесе коррупцию "промышленного масштаба", заявил председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм.

По его словам, Хантер Байден буквально торговал влиянием. Грэм рассказал об экс-партнере Байдена-младшего — Тони Бобулински, который считал, что отец Хантера замешан в делах сына.

Сенатор подчеркнул, что собирается провести слушание, чтобы выяснить у ФБР, почему они за год ничего не сделали, хотя имели в распоряжении компьютер Байдена-младшего. Демократ Джо Байден обогнал действующего президента США Дональда Трампа в четырех ключевых штатах, сообщал телеканал "360".